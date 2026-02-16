Главная Новости Ferrari Вассёр недоволен вопросами о новом инженере для Хэмилтона
Вассёр недоволен вопросами о новом инженере для Хэмилтона

Фредерик Вассёр о смене инженера Льюиса Хэмилтона: в Формуле-1 ежегодно происходят кадровые перестановки, важна сплочённость всей команды Ferrari.
Иннокентий Петров
16.02.2026, 13:42·2 мин
Фото: F1news.ru

В начале года обсуждается изменение в составе команды Льюиса Хэмилтона: смена его гоночного инженера привлекла внимание общественности. Хэмилтон уже высказался об уходе Риккардо Адами, а на предсезонных тестах в Бахрейне свою позицию по этому вопросу озвучил и руководитель Ferrari Фредерик Вассёр.

Отвечая на вопросы журналистов о назначении нового гоночного инженера Хэмилтона, Вассёр выразил недовольство повышенным вниманием к этой теме. По его словам, подобные перестановки в паддоке не являются чем-то необычным – ежегодно происходит замена примерно шести или семи инженеров, а перемены в руководящем составе команд носят регулярный характер.

Вассёр также отметил, что, несмотря на свою продолжительную карьеру в Формуле 1, занимает руководящую должность лишь наряду с Тото Вольфом, и что ежегодно сменяется по три-четыре руководителя. При этом он подчеркнул, что коллектив современных команд достигает порядка 1500 человек, и успехи коллектива не зависят от одного инженера.

Фредерик Вассёр акцентировал внимание на командной работе в Формуле 1, указав, что человек на пит-лейн выполняет свои обязанности совместно с многочисленными специалистами, и важнейшим элементом остается именно слаженность всей команды, а не заслуги отдельных сотрудников.

