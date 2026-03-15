Вассёр: Результат меня устраивает, однако отставание расстраивает

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр подвел итоги Гран При Китая, отметив как положительные, так и негативные моменты прошедшей гонки.

По словам Вассёра, общий результат команды вызывает удовлетворение, однако скорость болидов оставляет желать лучшего. «Я доволен результатом, но огорчён отставанием в скорости. Мы финишировали на 25 секунд позади Mercedes. Порой нам удаётся бороться с ними почти на равных, но когда шины изнашиваются и обе команды оказываются на свободной трассе, разрыв увеличивается», — отметил руководитель Ferrari.

Вассёр особо подчеркнул значимость подиума для Льюиса, назвав этот успех позитивным моментом для коллектива. «Позитивный момент – подиум Льюиса. Этим я очень доволен. Сейчас главное – сосредоточиться на работе и попытаться сократить отставание», — добавил он.

Руководитель также прокомментировал борьбу между пилотами Ferrari, признав, что напряжённые моменты вызывали у него опасения. Тем не менее, Вассёр выразил уверенность в профессионализме гонщиков и подчеркнул, что команда не давала им никаких приказов по ходу гонки. «Плотная борьба наших гонщиков? Порой мне самому становилось страшно, но я уверен в том, что они всё контролируют. Наши гонщики – профессионалы, поэтому никаких приказов со стороны команды не было», — резюмировал он.