Руководитель компании: «Я мечтаю о том, чтобы наши автомобили оснащались двигателями V12»

В ходе ответов на вопросы журналистов в Джидде, Фредерик Вассёр поделился информацией о недавней дискуссии по поводу двигателей, выразил беспокойство относительно мировой экономики и отказался делать прогнозы на 2026 год.

Остаётся девять месяцев и одна неделя до старта зимних тестов в Барселоне в январе 2026 года. Вопрошающие интересовались, смогут ли болельщики ожидать нарастания напряжённости и захватывающих сражений на трассах в следующем сезоне.

Фредерик Вассёр: Я не предсказатель, поэтому не могу утверждать, насколько возрастёт интенсивность борьбы. Мы не знаем ничего наверняка даже о сегодняшнем вечере или завтрашнем дне.

Ожидается, что в Формуле 1 произойдут значительные реформы - самые крупные за последние 25 лет. Эти изменения затронут двигатели, шасси и спортивный регламент. Очевидно, что команды выберут различные пути, и их последствия в 2026 году остаются неизвестными.

Соперничество может не обостриться в следующем году, но вероятно, команды будут приближаться по уровню конкурентоспособности. Разница между результатами сегодня настолько сократилась, что первую позицию от 16-ой отделяет всего несколько секунд. Возможно, расхождения увеличатся в будущем, однако это нормально для данного вида спорта.

Прошлые выступления Льюиса Хэмилтона за команду вызвали вопросы: будут ли комфортные ощущения за рулём Ferrari? Он прилагает усилия и меняет стиль пилотирования. Может ли команда помочь улучшить результаты?

Фредерик Вассёр: Неважно, речь идёт о Льюисе, Шарле Леклере или Карлосе Сайнсе – мы стремимся помогать гонщикам достичь правильного баланса. Машины обновляются одинаково. После победы Хэмилтона в спринте в Китае у нас было энтузиазма больше, но ситуация осложнилась при попытках настроить новую машину.

Обе машины Ferrari модернизируются одинаково. Необходимо сохранять спокойствие и готовиться к предстоящим заездам. Гонщики поощряют команду двигаться в одном направлении, что создаёт благоприятную атмосферу и способствует улучшению результатов.

Обсуждение возможного возвращения к моторам V8 или V10 прошло на положительной ноте. Какова позиция Ferrari?

Фредерик Вассёр: Было позитивное обсуждение. Хотелось бы видеть на автомобилях двигатели V12 с потрясающим звуком, однако технический регламент на 2026 год имеет приоритет. Начата работа на 2031 год. Важно внимательно рассмотреть позиции других и конструктивно обсудить дальнейшие шаги.

С учётом перемен в глобальной экономике, вызванных изменениями политики США в таможенных тарифах и негативными прогнозами, командам Формулы 1 могут угрожать сложности. Команда ведёт открытые диалоги с партнёрами и пытается предвидеть будущие события в условиях неопределённости.