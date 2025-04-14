Вассёр: Не поддавайтесь чувству ложной уверенности

В ходе Гран При Бахрейна гонщики команды Ferrari смогли занять 4-е и 5-е места. Хотя им не хватило скорости, чтобы опередить McLaren и пилота Mercedes Джорджа Расселла, руководство Скудерии отметило определённый прогресс по сравнению с предыдущими этапами сезона.

Фредерик Вассёр, глава команды, признал, что не уверен, можно ли было добиться лучших результатов, но выразил недовольство тем, что выбранная тактика не сработала из-за выхода на трассу автомобиля безопасности в неудачный момент для Ferrari.

Вассёр подчеркнул: «Не уверен, можно ли было добиться большего. Наш план предполагал преимущество в конце гонки за счёт свежей резины. Но авария на трассе помешала нам воплотить эту стратегию».

По мнению руководства команды, McLaren на данный момент опережает всех остальных. Несмотря на это, Ferrari надеется бороться за призовые места в определённых условиях, хотя машины McLaren демонстрируют значительное преимущество в скорости перед ними.

Формула 1 предоставляет возможность для перемен, и ситуация может измениться с гонки на гонку. В настоящее время обстановка такова, какова», - подытожил Вассёр.

Гонщик Льюис Хэмилтон проделал отличную работу на трассе, финишировав впереди Макса Ферстаппена и других пилотов, стартовавших за ним. Однако старт с девятой или десятой позиции представляет собой непростую задачу, отметил Вассёр.

Важно отметить, что команда Ferrari выбрала стратегию с двумя отрезками на резине Medium и последним на Hard, отказавшись от использования мягких шин. Этот выбор обусловлен особенностями трассы и планами команды.

Вассёр пояснил: «Мы приняли решение использовать Medium, чтобы иметь больше свободы действий в ходе гонки. Картина всегда меняется, и мы должны уметь адаптироваться к переменам».

Несмотря на разочарование в результатах последней гонки, в Ferrari надеются на лучшее выступление на следующем этапе в Джидде, где условия для борьбы за призовые места могут измениться в их пользу.

Технические новшества, такие как модернизированное днище SF-25, могут дать дополнительное преимущество команде, хотя ожидания от них должны быть умеренными, подчеркнул Вассёр.