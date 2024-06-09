Проблемы с прогревом резины начались в субботу, - Вассёр.

Эксперт Фредерик Вассёр поделился своим мнением относительно неудачной квалификации для команды Ferrari на Гран При Канады.

Он отметил, что ни один из гонщиков итальянской команды не смог пройти в финальную сессию. По мнению Вассёра, причины таких результатов кроются в особенностях подхода к использованию резины.

Вассёр подтвердил, что "последний свежий комплект мягкой резины был сохранён для заключительной части квалификации". Однако проблема заключалась в том, что все команды, за исключением Mercedes, использовали два комплекта Soft-шин.

Эксперту пришлось принимать решение о порядке использования двух комплектов резины: новой или более изношенной. В результате вероятность успеха была всего 50 на 50. Однако Вассёр считает, что проблемы с резиной были актуальны для всех команд, но на Ferrari это сказалось особенно сильно.

Он отметил, что важно обратить внимание на то, что гонщик Джордж Расселл добился первой позиции на прикатанных шинах, а не на новых комплектах.

Вассёр подчеркнул, что команда Ferrari показывала хороший темп на тренировках в пятницу как на сухой, так и на мокрой трассе. Однако в субботу возникли проблемы с прогревом резины, особенно в первом быстром повороте, где более половины времени терялось.

Эксперт отметил, что результаты квалификации были очень плотными, и даже небольшая ошибка могла стоить выхода в следующий раунд.

Он также упомянул об инциденте с гонщиком Карлосом Сайнсом, который был быстрее Шарля Леклера на три десятых, но допустил ошибку в последнем повороте.

В целом Вассёр подчеркнул, что хоть конкуренция остаётся острой, команда Ferrari не удовлетворена своими позициями на старте, но будет бороться в гонке.

Он также отметил, что даже в сложных условиях переменчивой погоды не следует давать оправданий, а нужно просто лучше справляться с поставленными задачами.

Прогноз на гонку также неутешителен, однако команда намерена приложить все усилия для того, чтобы показать хорошие результаты на трассе Гран При Канады.