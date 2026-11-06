Вассёр: У созданной нами системы есть один недостаток

На пресс-конференции в Сан-Паулу Фредерику Вассёру в первую очередь задавали вопросы о последствиях инцидента между гонщиками Ferrari в Мехико. Из-за этого эпизода итальянская команда, вероятно, лишилась победы, а возможно, и победного дубля.

Руководитель Скудерии сообщил, что накануне поговорил с обоими гонщиками:

«Хорошо, что мы всё обсудили, я разъяснил свою позицию, они – свою. Мы правильно делали, что перевернули эту страницу и теперь сосредоточены на подготовке к предстоящей гонке.

Директивы команды остаются прежними. Думаю, у обоих копится какая-то досада, ведь в каждый уик-энд они стартуют рядом, и всё это постепенно наслаивается. Но наши требования всегда остаются неизменными: они должны с уважением относится друг к другу. Конечно, оба настоящие бойцы, но при этом должно быть взаимное уважение.

Однако прежде всего они должны уважать бренд Ferrari, нашу команду, тех людей, которые трудятся на базе в Маранелло и на трассе. Полагаю, на это направлены наши усилия, и то, что мы стараемся донести до гонщиков, совершенно очевидно.

Оба опытные профессионалы, у оба жаждут успеха, и на предыдущих четырёх или пяти гонках мы зарабатывали много очков. Безусловно, все хотят бороться за победы, при этом, по-моему, у выстроенной нами системы есть конкретный недостаток: у нас два конкурентоспособных гонщика, и в каждый уик-энд они стартуют с соседних позиций.

Однако при этом в Кубке конструкторов Ferrari занимает вторую строчку, и это тоже благодаря тому, что наши гонщики практически равны по силам. Значит, мы должны как-то с этим справляться. Но таков наш выбор. У него есть позитивные и негативные стороны, но моя работа состоит именно в том, чтобы разбираться со всем негативом.

Задача каждой команды чемпионата – добиться, чтобы гонщики действовали в её интересах, это должно быть приоритетом. Безусловно, в той ситуации мы потерпели неудачу, поскольку наши машины занимали две первые позиции, но гонку мы не выиграли. Это однозначно означает, что мы не справились, поэтому надо было как-то реагировать. Но выводы, которые были сделаны по итогам вчерашнего совещания, вполне очевидны».