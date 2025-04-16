Вассёр: Желаем совершить следующий шаг

На этапе в Бахрейне в команде Ferrari удалось улучшить свои показатели, и теперь коллектив надеется на успешное выступление на следующем этапе в Джидде.

Фредерик Вассёр, возглавляющий команду отметил: «Последний этап серии из трех гонок закончился в Бахрейне, а впереди нас ждет заезд в Джидде на трассе с совершенно другими характеристиками по сравнению с предыдущим уик-эндом».

«В Сахире мы смогли добиться определенного прогресса, благодаря улучшениям в работе машины и отличной командной работе как в квалификации, так и на гонке. Мы потратили несколько дней на анализ данных в штаб-квартире в Маранелло, и на следующем этапе в Джидде мы стремимся сделать еще шаг вперед».

«Очень важно сохранять фокус на наших собственных результатах – такой подход поможет нам извлечь максимум из машины и продолжить наш стабильный прогресс, сокращая разрыв, который по-прежнему отделяет нас от лидеров».