Главная Новости Ferrari Вассёр: Желаем совершить следующий шаг
Новости

Вассёр: Желаем совершить следующий шаг

Ferrari надеется на следующий шаг в Джидде после прогресса в Бахрейне - заявил руководитель команды. Анализ данных и уверенная работа команды должны помочь достичь стабильного прогресса.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.04.2025, 15:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

На этапе в Бахрейне в команде Ferrari удалось улучшить свои показатели, и теперь коллектив надеется на успешное выступление на следующем этапе в Джидде.

Фредерик Вассёр, возглавляющий команду отметил: «Последний этап серии из трех гонок закончился в Бахрейне, а впереди нас ждет заезд в Джидде на трассе с совершенно другими характеристиками по сравнению с предыдущим уик-эндом».

«В Сахире мы смогли добиться определенного прогресса, благодаря улучшениям в работе машины и отличной командной работе как в квалификации, так и на гонке. Мы потратили несколько дней на анализ данных в штаб-квартире в Маранелло, и на следующем этапе в Джидде мы стремимся сделать еще шаг вперед».

«Очень важно сохранять фокус на наших собственных результатах – такой подход поможет нам извлечь максимум из машины и продолжить наш стабильный прогресс, сокращая разрыв, который по-прежнему отделяет нас от лидеров».

Источник

Фредерик Вассёр (54)Ferrari (329)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация