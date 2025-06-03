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Вассер: Я предпочитаю быть вторым, чем четвертым или пятым.

Леклер на подиуме, Хэмилтон на шестом месте: результаты Гран При Испании. Фредерик Вассёр: Ferrari продолжает прогрессировать в F1, опережает Mercedes. Стюарды не увидели инцидента между Леклером и Ферстаппеном на рестарте. Ferrari борется с McLaren: за победу на трассе, не для второго места в чемпионате.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.06.2025, 16:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последнем этапе в Барселоне оба пилота Ferrari смогли заработать очки. Шарль Леклер, стартовавший с седьмой позиции, сумел подняться на подиум, в то время как Льюис Хэмилтон финишировал лишь шестым, на одну позицию хуже, чем стартовал. Хэмилтон отметил, что это была его худшая гонка в сезоне.

Было замечено, что у Леклера было тактическое преимущество перед напарником, так как у него оставались два новых комплекта резины Medium и свежий комплект мягких шин. В то время как у Хэмилтона возникли сложности из-за проблем с машиной и израсходованных комплектов резины.

Фредерик Вассёр подчеркнул, что команда Ferrari продолжает прогрессировать, опередив Mercedes в Кубке конструкторов. Он также добавил, что важно нацелиться на победу и борьбу с McLaren, несмотря на текущее второе место.

После инцидента на рестарте Гран При, когда Леклер опередил Ферстаппена с контактом машин, стюарды не наказали гонщика Ferrari. Вассёр выразил согласие с данной позицией, указав на отсутствие явного нарушения со стороны Леклера.

На данный момент Леклер уже трижды поднимался на подиум, в то время как лучшим результатом Хэмилтона остаётся 4-е место в одном из этапов. Несмотря на то, что Ferrari опережает Mercedes на 6 очков в Кубке конструкторов, она уступает лидерам чемпионата почти на 200 очков.

В лидерстве у McLaren сохраняется преимущество в скорости, что делает отыграть такое отставание крайне непростой задачей для Ferrari. Поэтому руководитель команды отказывается делать оптимистичные заявления относительно борьбы за Кубок конструкторов, учитывая ещё много предстоящих гонок.

Источник

Фредерик Вассёр (64)Ferrari (380)

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