Вассер: Я предпочитаю быть вторым, чем четвертым или пятым.

В последнем этапе в Барселоне оба пилота Ferrari смогли заработать очки. Шарль Леклер, стартовавший с седьмой позиции, сумел подняться на подиум, в то время как Льюис Хэмилтон финишировал лишь шестым, на одну позицию хуже, чем стартовал. Хэмилтон отметил, что это была его худшая гонка в сезоне.

Было замечено, что у Леклера было тактическое преимущество перед напарником, так как у него оставались два новых комплекта резины Medium и свежий комплект мягких шин. В то время как у Хэмилтона возникли сложности из-за проблем с машиной и израсходованных комплектов резины.

Фредерик Вассёр подчеркнул, что команда Ferrari продолжает прогрессировать, опередив Mercedes в Кубке конструкторов. Он также добавил, что важно нацелиться на победу и борьбу с McLaren, несмотря на текущее второе место.

После инцидента на рестарте Гран При, когда Леклер опередил Ферстаппена с контактом машин, стюарды не наказали гонщика Ferrari. Вассёр выразил согласие с данной позицией, указав на отсутствие явного нарушения со стороны Леклера.

На данный момент Леклер уже трижды поднимался на подиум, в то время как лучшим результатом Хэмилтона остаётся 4-е место в одном из этапов. Несмотря на то, что Ferrari опережает Mercedes на 6 очков в Кубке конструкторов, она уступает лидерам чемпионата почти на 200 очков.

В лидерстве у McLaren сохраняется преимущество в скорости, что делает отыграть такое отставание крайне непростой задачей для Ferrari. Поэтому руководитель команды отказывается делать оптимистичные заявления относительно борьбы за Кубок конструкторов, учитывая ещё много предстоящих гонок.