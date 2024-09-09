Вассер подтвердил, что не удалось достичь соглашения с Ньюи

Британского конструктора гоночных машин, Эдриана Ньюи, рассматривали в качестве потенциального нового члена команды Ferrari, однако, как сообщает руководитель Скудерии, он склоняется к продолжению своей карьеры в компании Aston Martin. Переговоры между Ньюи и Феррари завершились без достижения соглашения, подтвердил Фредерик Вассёр.

Фредерик Вассёр заявил: "Действительно, мы вели переговоры с Эдрианом Ньюи. Однако его видение проекта отличалось от наших планов и предложений".

Руководитель команды Ferrari добавил: "Возможно, в будущем мы сможем найти общий язык. Но я всегда подчеркивал, что успех команды определяется коллективными усилиями, а не только одним специалистом".