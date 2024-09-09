Главная Новости Ferrari Вассер подтвердил, что не удалось достичь соглашения с Ньюи
Новости

Вассер подтвердил, что не удалось достичь соглашения с Ньюи

Британского конструктора гоночных машин, Эдриана Ньюи, рассматривали в качестве потенциального нового члена команды Ferrari, однако, как сообщает руководитель Скудерии, он склоняется к продолжению своей карьеры в компании Aston Martin.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.09.2024, 12:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Британского конструктора гоночных машин, Эдриана Ньюи, рассматривали в качестве потенциального нового члена команды Ferrari, однако, как сообщает руководитель Скудерии, он склоняется к продолжению своей карьеры в компании Aston Martin. Переговоры между Ньюи и Феррари завершились без достижения соглашения, подтвердил Фредерик Вассёр.

Фредерик Вассёр заявил: "Действительно, мы вели переговоры с Эдрианом Ньюи. Однако его видение проекта отличалось от наших планов и предложений".

Руководитель команды Ferrari добавил: "Возможно, в будущем мы сможем найти общий язык. Но я всегда подчеркивал, что успех команды определяется коллективными усилиями, а не только одним специалистом".

Источник

Ferrari (204)Фредерик Вассёр (34)Эдриан Ньюи (23)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация