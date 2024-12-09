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Вассёр: Мы с Шарлем заключили пари перед стартом...

После завершения Гран При Абу-Даби Фредерик Вассёр высказал отличные отзывы о трех гонщиках, подчеркнув вклад Карлоса Сайнса и Шарля Леклера, которые попали на подиум. Он также обсудил планы по сотрудничеству с Льюисом Хэмилтоном в следующем сезоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.12.2024, 11:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения Гран При Абу-Даби Фредерик Вассёр высказал отличные отзывы о трех гонщиках, подчеркнув вклад Карлоса Сайнса и Шарля Леклера, которые попали на подиум. Он также обсудил планы по сотрудничеству с Льюисом Хэмилтоном в следующем сезоне.

«Мы боролись до последнего поворота, – отметил руководитель команды. – Я доволен нашей работой, учитывая, с какой 19-й позиции Леклер стартовал. Он продемонстрировал великолепную гонку. Мы даже заключили пари на то, до какой позиции он поднимется к концу первого круга, и оба ошиблись. Шарль продвинулся дальше, чем мы ожидали».

Несмотря на то, что чемпионат уже не выиграть, команда Ferrari уступила McLaren всего 14 очков. В Mercedes признали достижения соперников и выразили им уважение. Целью Ferrari остается победа в чемпионатах.

Карлос также получил похвалу за профессионализм и стабильность. Соперничество между Сайнсом и Леклером помогло команде развиваться быстрее. Ferrari намерена вести подготовку к следующему сезону уже с завтрашнего дня.

Льюис Хэмилтон завершил свою карьеру в Mercedes, где гонял с 2013 года и выиграл шесть титулов. Переход в Ferrari уже через месяц. Фредерик Вассёр задали вопрос о главных достижениях британского гонщика, и он лишь рассмеялся.

«Время покажет, насколько велики были его успехи! – комментировал Вассёр. – Льюис – чувствительная личность, ему важна правильная атмосфера и поддержка, которые не всегда были в этом сезоне. Но в Абу-Даби он показал свою скорость и мастерство. Я никогда не сомневался в его способностях».

Источник

Фредерик Вассёр (46)Ferrari (299)

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