Вассёр: Мы с Шарлем заключили пари перед стартом...

После завершения Гран При Абу-Даби Фредерик Вассёр высказал отличные отзывы о трех гонщиках, подчеркнув вклад Карлоса Сайнса и Шарля Леклера, которые попали на подиум. Он также обсудил планы по сотрудничеству с Льюисом Хэмилтоном в следующем сезоне.

«Мы боролись до последнего поворота, – отметил руководитель команды. – Я доволен нашей работой, учитывая, с какой 19-й позиции Леклер стартовал. Он продемонстрировал великолепную гонку. Мы даже заключили пари на то, до какой позиции он поднимется к концу первого круга, и оба ошиблись. Шарль продвинулся дальше, чем мы ожидали».

Несмотря на то, что чемпионат уже не выиграть, команда Ferrari уступила McLaren всего 14 очков. В Mercedes признали достижения соперников и выразили им уважение. Целью Ferrari остается победа в чемпионатах.

Карлос также получил похвалу за профессионализм и стабильность. Соперничество между Сайнсом и Леклером помогло команде развиваться быстрее. Ferrari намерена вести подготовку к следующему сезону уже с завтрашнего дня.

Льюис Хэмилтон завершил свою карьеру в Mercedes, где гонял с 2013 года и выиграл шесть титулов. Переход в Ferrari уже через месяц. Фредерик Вассёр задали вопрос о главных достижениях британского гонщика, и он лишь рассмеялся.

«Время покажет, насколько велики были его успехи! – комментировал Вассёр. – Льюис – чувствительная личность, ему важна правильная атмосфера и поддержка, которые не всегда были в этом сезоне. Но в Абу-Даби он показал свою скорость и мастерство. Я никогда не сомневался в его способностях».