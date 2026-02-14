Главная Новости Ferrari Вассёр: «Над скоростью будем работать в Мельбурне»
Фредерик Вассёр сообщил о скорых технических обновлениях Ferrari после тестов в Бахрейне и отметил прогресс SF-26 в преддверии нового сезона Формулы 1.
Иннокентий ПетровИ
14.02.2026, 10:32·2 мин
Фото: F1news.ru

Фредерик Вассёр подвёл итоги первой части предсезонных тестов, проходящих в Бахрейне. Руководитель Ferrari сообщил, что на следующей неделе команда планирует внедрить значительные обновления для своей машины.

По словам Вассёра, в данный момент основной акцент делается не на показателях скорости, а на решении индивидуальных задач каждой команды. Он отметил, что сравнивать результаты между соперниками сейчас не представляется возможным, поскольку у всех разные ориентиры.

Вассёр подчеркнул, что процесс изучения болида SF-26 продолжается, и команда постепенно делает успехи. По его словам, Ferrari демонстрирует хорошие результаты по пройденной дистанции, а серьёзные технические проблемы не возникали.

Руководитель команды отметил, что в ближайшие несколько дней инженеры Ferrari проведут детальный анализ собранных данных и определят дальнейшие шаги по совершенствованию машины, включая работу над двигателем. Вассёр выразил уверенность в правильности выбранного направления и предположил, что уже на следующей неделе все команды представят множество технических новшеств.

Он добавил, что подобная динамика сохранится и в Мельбурне, а также будет характерна для всей первой части сезона, поскольку темпы модернизации техники остаются высокими. Вассёр подчеркнул важность ускорения производства новых компонентов, прежде всего для Ferrari.

По мнению Вассёра, для команды сейчас крайне важно максимально эффективно использовать тестовые дни, чтобы разобраться во всех аспектах работы болида и добиться прогресса во всех областях. Он добавил, что вопросами скорости Ferrari займётся вплотную уже на этапе в Мельбурне.

