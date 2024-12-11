Вассёр: На общественном выступлении все покажут старые автомобили

В истории Формулы 1 будет установлен уникальный рекорд в 2025 году - все 10 команд представят свои гоночные болиды в один день и в одном месте. Запланировано, что 18 февраля презентации машин пройдут в лондонской арене The O2. Глава команды Ferrari Фредерик Вассёр высказал мнение, что все коллективы привезут туда доработанные версии машин сезона 2024, а окончательные новинки увидят свет уже на предстартовых испытаниях.

Фредерик Вассер заметил: «Уверен, что это событие станет по-настоящему знаменательным. Это не первый случай, когда гоночные группировки демонстрируют на презентации модели прошлого года. Такое уже имело место быть».

«Никто не будет сконцентрирован на деталях, боковых элементах или форме днища, так как цели у этого события совершенно иные. Думаю, каждый из нас в прошлом оказывался в подобной ситуации, показывая автомобиль с искусственными деталями. В данном случае упор будет сделан на чистое представление болидов текущего года в новых раскрасках – и они будут выглядеть просто потрясающе».

«Это шоу ориентировано на телезрителей и поклонников автогонок, и критиковать его за это просто неправильно».