Вассёр: «Мы знаем, что способны соперничать с Mercedes»

Команда Ferrari по-прежнему сохраняет статус второй по скорости в текущем сезоне чемпионата, уступая только Mercedes, если оценивать гоночный темп. Однако квалификация на японской трассе принесла неожиданные результаты: Оскар Пиастри сумел опередить Шарля Леклера, который стал лучшим среди представителей Скудерии. В то же время Льюис Хэмилтон показал лишь шестой результат, уступив Ландо Норрису более полутора десятых секунды.

Ранее были опубликованы комментарии Хэмилтона и Шарля, теперь же свои выводы по итогам квалификации представил руководитель Ferrari Шарль Леклер.

«Мы продолжаем процесс обучения, ищем наиболее эффективные методы подготовки к квалификации и стремимся понять, как правильно наращивать скорость с каждой сессией, не переходя грань излишней агрессии, — отметил Леклер. — Сегодняшние результаты показывают, что вопрос не только в управлении расходом энергии или абсолютной скорости. Необходимо максимально использовать потенциал нынешней машины».

Леклер также подчеркнул, что основная борьба предстоит в воскресенье: «Очки разыгрываются в гонке, поэтому сегодня вечером основной упор мы сделаем на подготовку к Гран При. Хочется надеяться, что нам удастся выбрать правильную стратегию и тщательно продумать детали старта. Посмотрим, чего сможем достичь, ведь наш болид способен показывать сильный гоночный темп».

Фредерик Вассёр выступил в защиту Льюиса Хэмилтона, подчеркнув, что современные силовые установки требуют от пилотов особого подхода: «Я не склонен считать, что Льюис потерял скорость в квалификациях. Регламент 2026 года обязывает гонщиков больше полагаться на гибридную систему и не нажимать на педаль акселератора слишком рано».

«Это может идти вразрез с привычками пилота, — добавил Вассёр, — и наша задача — понять, почему во второй части квалификации мы показывали лучшие результаты, чем в финале. В некоторые моменты мы были очень близки к Mercedes, однако нам важно удерживать этот уровень на всей дистанции круга».

Вассёр отметил, что команда всегда ориентируется на победу, несмотря на непредсказуемость стартовых процедур: «Мы доказали, что можем конкурировать с Mercedes и на предыдущих этапах. Темп на длинных сериях, который мы показали на тренировках, вызывает оптимизм, поэтому завтра возможно всё».

При этом в Ferrari осознают, что пока отстают от лидеров по скорости. Вассёр подчеркнул: «Наша цель — не просто попасть на подиум, а выиграть гонку. С Гран При Майами начинается, по сути, новый этап сезона, поэтому важно уже сейчас набирать максимум очков и не позволять соперникам уходить вперёд».