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Вассер: "Мы уверены в себе и знаем, что делать"

В последних этапах сезона команда Ferrari стремится укрепить свои позиции в борьбе за второе место в общекомандном зачёте в великолепном Лас-Вегасе...
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.11.2024, 19:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последних этапах сезона команда Ferrari стремится укрепить свои позиции в борьбе за второе место в общекомандном зачёте в великолепном Лас-Вегасе...

Фредерик Вассёр, глава итальянской гонки: "Пришло время для заключительной серии из трёх гонок, которые станут решающими для нашей команды в этом насыщенном сезоне."

Три гонки будут проходить ночью в пустыне, стартуя на высокоскоростной городской трассе Лас-Вегаса. Маршрут характеризуется невысоким количеством поворотов, однако множество других факторов, начиная с резкого падения температуры ночью, сделают гонку непредсказуемой. Важно идеально подготовить шины к квалификации и гонке в таких условиях.

Это всего лишь второй заезд на эту трассу для нас, и мы готовы к увлекательному спектаклю, более захватывающему, чем в прошлом году. Наша цель - бороться за верхние строчки таблицы. Мы знаем, что можем добиться выдающихся результатов, но для этого придется дать все силы, уделяя внимание каждой детали."

“Шарль”, “Карлос” и вся команда хорошо отдохнули после предыдущего этапа, они подготовились к этой гонке наилучшим образом и полны решимости продолжать свой путь. Мы уверены в себе, знаем наши цели и готовы продолжать бороться за титул в Кубке конструкторов».

Источник

Ferrari (275)Фредерик Вассёр (43)

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