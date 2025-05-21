Формула 1: Остановитесь задавать вопросы о форме Хэмилтона

Льюис Хэмилтон показал великолепное выступление на Гран При Имолы, финишировав четвёртым, несмотря на старт с двенадцатой позиции. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр высказал мнение, что пресса должна прекратить сомневаться в форме семикратного чемпиона мира после подобных гонок.

«Такие вопросы нужно поставить точку, - отметил Фредерик Вассёр. - Каждый гонщик усердно трудится над собой, совершенствует работу с командой. Не стоит допускать ситуаций, когда в субботу вечером пилот находится в неудачной позиции, а в воскресенье вдруг всё идеально. Важно сохранять спокойствие и верить в профессионализм».

«Очевидно, что Льюис проделал отличную работу в Китае и справился с задачей в Имоле. Мы двигаемся вперёд шаг за шагом, сокращая отставание», - подытожил руководитель итальянской команды.