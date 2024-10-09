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Не ожидаю чуда, говорит Валттери Боттас.

Сезон 2024 года оказался сложным для гонщика по имени Валттери Боттас. В этом году пилот впервые за свою карьеру остался без единого очка и занимает 22-е место в личном зачете. Более того, его контракт на следующий год пока не был подтвержден.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.10.2024, 14:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сезон 2024 года оказался сложным для гонщика по имени Валттери Боттас. В этом году пилот впервые за свою карьеру остался без единого очка и занимает 22-е место в личном зачете. Более того, его контракт на следующий год пока не был подтвержден.

Валттери Боттас поделился своим мнением: "Печально, что мы до сих пор не смогли заработать очков в этом сезоне. Я не уверен в точных цифрах, но мне кажется, что такое случалось крайне редко. Обычно я набирал много очков за сезон, поэтому для меня текущая ситуация действительно необычна. В команде осознают, что и следующий год будет непростым, поэтому я не жду чудес - все усилия будут направлены на подготовку к 2026 году".

Спортивный директор Audi выразил надежду на успешный старт в 2026 году, признавая, что будет сложно конкурировать с другими производителями, имеющими богатый опыт в Формуле 1. Однако он уверен, что хоть победы не придут моментально, регулярное набирание очков - вполне по силам.

Источник

Валттери Боттас (57)Sauber (83)

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