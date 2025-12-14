Валттери Боттас угощает, но "не даром"

В межсезонье пилоты Формулы 1 традиционно используют свободное время по своему усмотрению, и Валттери Боттас не стал исключением. Известный финский гонщик предпочитает совмещать отдых с полезными делами, опираясь на накопленный опыт в этой сфере.

На днях Боттас вместе с Тиффани Кромвелл прибыл в Австралию, где у пары недавно появилось собственное поместье. Их владения расположены в долине Макларен — знаменитом регионе, который славится виноделием. Несколько лет назад Валттери начал выпускать финский джин под маркой Oath, а позже запустил ещё один необычный проект: заключил соглашение с австралийскими виноделами и стал продвигать шираз под своим брендом Ihana.

Сейчас интерес к Боттасу заметно вырос, ведь он возвращается в Формулу 1 за рулём новой команды Cadillac F1. Финский гонщик решил воспользоваться этим моментом и пригласил поклонников из Австралии, готовых потратить несколько сотен долларов, на особый ужин.

В социальных сетях Валттери разместил юмористическое видео: он ищет что-то среди виноградных лоз на своём участке и неожиданно находит две бутылки — одну с джином собственного производства, другую с красным вином.

«Теперь у вас есть шанс присоединится к нашему ужину, – говорит при этом Боттас. – В меню – четыре перемены блюд, а также наши напитки и другие вина хозяйства Oliver’s Taranga. Вы же не хотите это упустить такую возможность!»

Мероприятие запланировано на 18 декабря и пройдёт в ресторане отеля «Вудкрофт», который находится в одноимённом населённом пункте примерно в тридцати минутах езды от Аделаиды. Стоимость билета составляет 200 австралийских долларов, к которым добавляется плата за бронирование в размере четырёх долларов.

Возникает вопрос: насколько это дорого для Австралии? Обычно основное блюдо в местных ресторанах средней ценовой категории стоит 35-40 долларов, а в стоимость приглашения на ужин уже включены разнообразные напитки. Кроме того, возможность пообщаться с Валттери лично — это уникальный опыт для многих поклонников.

Похоже, что именно на этот интерес Боттас и Кромвелл и рассчитывают, поэтому их инициатива наверняка оправдает ожидания.