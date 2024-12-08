Второй штраф получил Валттери Боттас

Важная информация появилась после инцидента на Гран При Абу-Даби. Гонщик Валттери Боттас наказан штрафными баллами не только за столкновение с Серхио Пересом, но и за происшествие с Кевином Магнуссеном на трассе Яс-Марина. Теперь общее количество баллов, начисленных финну, составляет пять за последний год.

Помимо этого, за инцидент на трассе Валттери получил штраф в виде потери пяти позиций на старте следующего заезда, в котором он примет участие.

Также нарушение допустил Лиам Лоусон, за что ему был назначен 10-секундный Stop&Go. Механики выпустили автомобиль на трассу с незакреплённым передним левым колесом.