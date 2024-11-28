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Валттери Боттас: "Подтверждаю переговоры с Cadillac"

В Катаре пилот Валттери Боттас поделился информацией о переговорах с командой Cadillac относительно возможного подписания контракта на сезон 2026 года, когда новый автоконструктор выйдет на трассу.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.11.2024, 18:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Катаре пилот Валттери Боттас поделился информацией о переговорах с командой Cadillac относительно возможного подписания контракта на сезон 2026 года, когда новый автоконструктор выйдет на трассу.

Боттас отметил, что ведет переговоры с Cadillac, подчеркнув привлекательность этого варианта для себя и для мира Формулы 1. По его словам, появление новой команды увеличит его шансы на участие в сезоне 2026, что является одной из его главных целей. Однако, если с Cadillac не получится, то всегда есть много других интересных возможностей в других автоспортивных сериях.

Помимо этого, Валттери сообщил, что в настоящее время продолжает обсуждать с Mercedes вопросы будущего контракта на роль резервного пилота на следующий сезон. Пока все идет гладко, но есть некоторые аспекты, которые требуют уточнения. Пилот уверен, что спортивный директор Тото Вольфф оценит его вклад и понимание того, каким образом он может помочь команде.

Однако на данный момент контракт с Mercedes не стоит для него на первом месте. Боттас назвал его хорошим и надежным вариантом, но считает, что необходимо окончательно уладить некоторые вопросы. Пилот планирует взять несколько дней, возможно, неделю-две, после окончания текущего сезона, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение. Он подчеркнул, что чувствует, будто еще не завершил свой путь в этом виде спорта.

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