Темп, который мы демонстрируем, придает нам уверенность, - считает Валттери Боттас.

Вчера в Мехико гонщики команды Sauber не смогли получить очки, однако остались оптимистичными после заезда. Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу поделились своими впечатлениями о проделанном пути на этапе относительно предыдущих гонок.

Валттери Боттас финишировал на 14-й позиции и заявил: "Считаю, что мы извлекли максимум из болида сегодня. Хотя результат не идеальный, я уверен, что команда движется в правильном направлении и это отразится на следующем этапе."

Пилот рассказал, что на старте его загнали между машин, что помешало ему улучшить позицию. Валттери отметил, что они придерживались стратегии, даже изменяя план на несколько кругов вперед. Хотя это решение не сыграло на их сторону, важно, что они боролись эффективнее, чем ранее.

Пилот также выразил уверенность в своей команде, отметив, что их темп близок к конкурентам. Теперь основное внимание сосредотачивается на грядущих обновлениях, чтобы они были такими же результативными, как и предыдущие. Боттас надеется, что новинки будут готовы в ближайшее время и помогут им продвинуться вперед.

Гуаньюй Чжоу, финишировавший на 15-й позиции, отметил, что гонка была сложной. Еще на начальных этапах он столкнулся с перегревом тормозов, из-за чего ему приходилось снижать скорость, чтобы охладить систему. Это отразилось на их темпе, но не помешало сохранить борьбу с соперниками.

Пилот высказал удовлетворение результатами команды, считая их прогресс великим шагом вперед. Он также подчеркнул, что команда продолжит упорно трудиться, особенно в преддверии этапа в Сан-Паулу. Гуаньюй заверил, что все силы будут брошены на то, чтобы сократить разрыв с конкурентами и добиться еще более впечатляющих результатов.