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Валттери Боттас остается в Формуле 1 на 99% уверен

В мире Формулы-1 накалились страсти вокруг будущего пилота Sauber - Валттери Боттаса. По информации источников, контракт спортсмена не продлен на следующий сезон, и существует вероятность его ухода из команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2024, 18:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

В мире Формулы-1 накалились страсти вокруг будущего пилота Sauber - Валттери Боттаса. По информации источников, контракт спортсмена не продлен на следующий сезон, и существует вероятность его ухода из команды. Однако на Гран При Монако финский гонщик высказал уверенность в том, что продолжит выступления и в следующем году.

«На данный момент у меня нет подписанного контракта. С абсолютной уверенностью я могу заявить, что буду на старте [в следующем году] только в случае, если на бумаге будет моя подпись. В нашем спорте всегда есть элемент неопределенности, но в данный момент я уверен на 99%», - поделился своими мыслями Боттас.

Пилот выразил надежду на скорое разрешение вопроса с контрактом: «Это не только моя просьба, но и пожелание команды. Процесс идет вперед, и я надеюсь, что все уладится в ближайшие недели».

Согласно слухам, услугами Боттаса заинтересованы в Williams, Alpine и Haas. На вопросы о работе с Alpine и Haas гонщик ответил уклончиво, зато отозвался о Williams следующим образом: «Считаю, что у них хорошие тенденции. Джеймс Ваулз понимает, что необходимо команде для успеха.

Когда он стал руководить коллективом, меня это порадовало. Я знаком с ним и уверен в его квалификациях. По-моему, он справляется на отлично».

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