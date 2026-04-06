Валттери Боттас: Кими действительно смог впечатлить

Валттери Боттас, который ранее выступал в гонках при поддержке Тото Вольффа, отметил важное достижение Кими Антонелли. Финский пилот напомнил, что свою первую победу одержал лишь в возрасте двадцати семи лет, что на восемь лет позже, чем молодой итальянец из команды Mercedes.

Боттас выразил радость по поводу успеха Антонелли, который в этом сезоне уже одержал две победы. По мнению финского гонщика, учитывая нынешнюю скорость болида Mercedes, было лишь вопросом времени, когда Кими впервые поднимется на высшую ступень пьедестала. Боттас отметил уверенное выступление Антонелли как в квалификации, так и в гонке, что позволило ему завоевать первую победу, а затем и вторую.

Финский пилот подчеркнул, что Антонелли продемонстрировал заметный прогресс и значительно вырос за последнее время. Несмотря на юный возраст, Кими с каждым уик-эндом набирается опыта. Боттас отметил, что ожидал серьезного скачка в развитии итальянца между первым и вторым сезонами, и этот прогресс стал очевиден. Он поздравил Антонелли с заслуженным успехом и добавил, что итальянец произвел сильное впечатление в начале своего второго сезона за рулем Mercedes.