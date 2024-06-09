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Валттери Боттас и Гуаньючжоу стартуют с пит-лейн

После завершения квалификации Гран При Канады команда Sauber приняла решение провести замену некоторых элементов на машине Валттери Боттаса. Механики заменили накопитель энергии, блок управляющей электроники и заднее антикрыло.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.06.2024, 19:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения квалификации Гран При Канады команда Sauber приняла решение провести замену некоторых элементов на машине Валттери Боттаса. Механики заменили накопитель энергии, блок управляющей электроники и заднее антикрыло.

Для осуществления замены указанных деталей специалистам пришлось нарушить режим «закрытого парка», что повлекло за собой штраф. В результате Валттери вынужден будет стартовать с пит-лейн.

Несмотря на кардинальное изменение стартовой ситуации, штраф не оказывает существенного влияния на положение Боттаса, учитывая его семнадцатое место в квалификации.

Кроме того, в Sauber также приняли решение заменить заднее антикрыло на болиде Гуаньюя Чжоу. Поэтому и пилот Чжоу начнет гонку с пит-лейн, в силу технических изменений на машине.

Источник

FIA (71)Валттери Боттас (30)Sauber (37)

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