Рынок запчастей в России: особенности в зависимости от автомобиля

Сегодня в России преобладают китайские бренды автозапчастей. Об этом заявил Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию компании "Автодом Алтуфьево". Он отметил, что в настоящее время наличие запасных частей в центральных складах импортеров является нормой. Любое наличие запчастей рассматривается как позитив.

Технический директор автоцентра "Рольф Лахта" Алексей Рыбаков сообщил, что сроки ожидания запчастей незначительно увеличились по сравнению с прошлым годом из-за сложностей в оплате поставок иностранным банкам, а также из-за роста доли автомобилей параллельного импорта.

Рыбаков указал, что задержки в поставках запчастей могут привести к эксплуатационным проблемам, если автомобиль не может быть отремонтирован из-за отсутствия необходимых деталей.

Специалист Роман Тимашов отметил, что за последние два года в Россию было ввезено много автомобилей альтернативными каналами доставки. Это приводит к отсутствию запасных частей для некоторых моделей на рынке. Он также отметил сложности с запчастями "двойного" назначения.

По словам Тимашова, кузовные детали часто вызывают затруднения, особенно габаритные детали. Он подчеркнул, что необходимо рассматривать не только оригинальные, но и аналоговые запчасти.

Эксперт уточнил, что автомобили, ввезенные альтернативными каналами, вызывают сложности с подбором и сроками ожидания запчастей. Средний срок ожидания составляет 60 рабочих дней, и последние два месяца отмечены задержками поставок.

Также стало известно, что в ремонте автомобилей всё чаще применяются бывшие в употреблении запчасти. Тем не менее, Алексей Рыбаков подчеркнул, что их компания предпочитает использовать новые детали для обеспечения высокого качества ремонта и довольства клиентов.