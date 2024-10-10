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ЮАР согласна на условия Формулы 1

В южноафриканской Республике возобновляется обсуждение о возможном возвращении Гран При в календарь чемпионата Формулы 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.10.2024, 18:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

В южноафриканской Республике возобновляется обсуждение о возможном возвращении Гран При в календарь чемпионата Формулы 1. Министр спорта Гайтон Маккензи заявил, что правительство готово выполнить все требования компании Liberty Media для организации этапа национальной серии.

«Я могу вас заверить, что Формула 1 безусловно вернется в Южную Африку, – сообщил Маккензи журналистам издания GPBlog. – Организаторы Формулы 1 выразили желание провести гонку и обозначили необходимые условия. Мы готовы предоставить им все необходимое».

В настоящее время рассматривается вопрос о том, в каком городе будет проводиться Гран При. На право принять гонку претендуют Кейптаун и Йоханнесбург. Окончательное место проведения соревнований пока не определено».

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