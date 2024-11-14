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Япония улучшила санкции в отношении «мягких гибридов»

Ранее сообщалось о том, что Япония изменила политику по отношению к импорту автомобилей в Россию. Однако новые данные показали, что запрет на ввоз "мягких гибридов" не был включен в список санкций, применяемых Японией.
РедакцияР
Редакция
14.11.2024, 12:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось о том, что Япония изменила политику по отношению к импорту автомобилей в Россию. Однако новые данные показали, что запрет на ввоз "мягких гибридов" не был включен в список санкций, применяемых Японией.

Таким образом, автомобили, такие как Honda Insight, Honda Fit, Suzuki Swift, Nissan Dayz и другие подобные модели, остаются разрешенными к ввозу в Россию, несмотря на введение санкций в августе 2023 года.

Согласно уточненным данным, запрет на ввоз всех гибридов в Россию не распространяется на "мягкие гибриды", то есть на автомобили, способные двигаться с места без использования двигателя внутреннего сгорания, подчеркнул Александр Колевинский.

Важно отметить, что доля автомобилей с "мягкой" гибридной установкой, ввозимых в Россию, составляет менее 1%. Поэтому это уточнение санкций практически не окажет влияния на отечественный автомобильный рынок.

Источник

Гибрид (72)

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