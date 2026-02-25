Williams объявила о сотрудничестве с новым партнёром

Команда Williams официально объявила о новом многолетнем партнерстве с британской сетью магазинов M&S (Marks & Spencer). Согласно достигнутому соглашению, компания M&S становится официальным партнёром коллектива по экипировке для путешествий.

Соглашение предусматривает, что сотрудники Williams, включая руководство, инженеров и гонщиков, получат дорожную и повседневную одежду. Экипировка будет выполнена из современных материалов, защищающих от влаги и сминания, что актуально для постоянных поездок членов команды.

Директор по продажам экипировки и лицензированию Williams Люк Тимминс прокомментировал новое сотрудничество: «Двадцать четыре гонки, несколько тестов и сотни сотрудников, постоянно находящихся в разъездах – в таких условиях дорожная экипировка становится важной частью того, как команда Williams представлена по всему миру.

Мы рады начать сотрудничество с M&S в созданием комплекта, который позволит нашей команде чувствовать себя уверенно и выглядеть безупречно, чтобы добиваться высоких результатов на трассе и за её пределами».