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Williams ведет переговоры с Audi о Колапинто.

Яркий дебют Франко Колапинто в Формуле 1 привлек внимание команды Sauber. По словам руководителя Williams Джеймса Ваулза, идут переговоры о возможном контракте для аргентинского гонщика.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.10.2024, 11:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Яркий дебют Франко Колапинто в Формуле 1 привлек внимание команды Sauber. По словам руководителя Williams Джеймса Ваулза, идут переговоры о возможном контракте для аргентинского гонщика.

«Независимо от развития событий, Франко останется в нашей молодежной академии. Мы рассматриваем варианты для его карьеры на следующий год, если он не попадет в Audi. Мы ведем переговоры, чтобы понять, подходит ли этот вариант для него и возможно ли выступление с ними в ближайшие два года», - отметил Джеймс Ваулз.

Планируется, что если Колапинто останется в Williams, он будет тестировать машину предыдущего поколения, близкую к текущей спецификации. Гонщик пройдет тысячи километров, чтобы поддерживать форму, работая на симуляторе и на трассе.

Вместе с Франко изучаются различные гоночные серии для параллельных выступлений. Он сохранит статус резервного гонщика и будет готов заменить основного пилота в случае необходимости. В связи с непредсказуемостью ситуации на гоночном рынке, Williams оценивают варианты на будущий год.

«Для нас важно, что мы уже подписали контракт с Франко, но мы будем следить за ситуацией на рынке гонщиков в следующем сезоне. Ожидается больше перемещений, и уже сейчас другая команда имеет возможность приобрести одного из лучших гонщиков», - добавил Ваулз.

Среди претендентов на место в Sauber на следующий сезон также остаются Валттери Боттас и Габриэль Бортолето.

Источник

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