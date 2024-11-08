Инженеры гоночной команды Williams поделились своим опытом

Во время Гран При поклонники могут слушать радиосвязь гонщиков команды Williams с их гоночными инженерами, и в британской гоночной группе приняли решение раскрыть информацию о некоторых из этих специалистов.

В частности, Алекс Элбон сотрудничает с Джеймсом Ирвином, а Франко Колапинто работает с Гаэтаном Жего. Инженер важен для связи между гонщиком и командой, выступая посредником в этом процессе.

В гараже Williams гоночные инженеры работают на "Инженерном острове" (Engineer Island) - специальном месте, откуда они передают сообщения пилотам, следят за их реакцией и, опираясь на отзывы, команда принимает решения.

Роль гоночного инженера заключается не только в помощи гонщику извлечь максимум из машины, но и в подготовке пилота к достижению наилучших результатов. Обычно сообщения передаются в прямых участках, где у гонщика больше времени для реакции, смены параметров, не отвлекаясь от управления.

По завершении сессии гонщик вместе с инженером анализируют данные и стремятся улучшить показатели. Затем, на основе этих данных, команда работает вместе на симуляторе, продолжая процесс оптимизации и настройки машины.

Джеймс Ирвин начал сотрудничать с Алексом Элбоном перед сезоном 2022 года, их партнерство продолжается до сих пор.

До перехода в Формулу 1, Ирвин работал в пилотской серии GP2, а с 2014 года он присоединился к Williams. Он также сотрудничал с Лэнсом Строллом в 2017 году и в основном работал с Джорджем Расселлом.

Француз Гаэтан Жего присоединился к Williams Racing в 2019 году, после работы в ART Grand Prix. У него богатый опыт в различных гоночных сериях и он успешно помогает Франко Колапинто осваивать миры Формулы 1, учитывая, что молодой аргентинец только начинает свой путь в чемпионате и провел всего несколько гонок, однако уже заработал очки в Баку и Остине.

Ранее Гаэтан работал с Николасом Латифи и Логаном Сарджентом, затем он начал сотрудничество с Колапинто, проведя свою первую тренировку вместе в Сильверстоуне в прошлом июле.

Некоторые внимательные болельщики могли заметить, что на Гран При Мехико голос другого инженера звучал в эфире радиостанции: в тот уик-энд с Франко работал Эд Риган. Поскольку сезон 2024 года самый длительный, команда решила варьировать гоночных инженеров, таким образом, на Гран При Мехико Эд сотрудничал с Колапинто, а на следующем этапе в Бразилии - с Элбоном.