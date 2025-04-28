Williams признают, что ряд проблем с FW47 не удается решить.

Команда Williams продолжает показывать улучшенные результаты в текущем сезоне, занимая 5-е место в общекомандном зачёте после первых пяти этапов. Хотя у неё меньше очков, чем у Ferrari, но уже больше, чем за весь прошлый чемпионат.

Однако, несмотря на успехи, у команды есть свои трудности. Машина FW47 оказалась более конкурентоспособной, но пока большинство очков набирает гонщик Алекс Элбон, в то время как для Карлоса Сайнса процесс адаптации к особенностям техники все ещё продолжается.

Один из недостатков машины проявляется в медленных и среднескоростных поворотах, о чем открыто говорил испанец до уик-энда в Саудовской Аравии.

Руководитель команды Джеймс Ваулз также подтвердил, что у команды ещё не удалось достичь оптимального баланса в развитии машины. Оба гонщика – Элбон и Сайнс – активно работают над улучшением ситуации, но проблемы все ещё существуют.

Ваулз выразил мнение, что хотя команда сможет внести некоторые изменения уже в этом году, некоторые аспекты техники продолжают противоречить долгосрочной стратегии развития.

Он отметил, что баланс машины остается на недостаточном уровне, что затрудняет гонщикам раскрыть полный потенциал FW47. Несмотря на возможные улучшения, полное устранение проблемы может оказаться сложной задачей в ближайшие годы.