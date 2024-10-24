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Williams изменит ливрею в Мехико и Сан-Паулу

Команда Williams представила новую раскраску машин, которая будет использована на гонках в Мехико и Сан-Паулу. Синие цвета дополнились желтой областью на кожухе двигателя и комбинезонах гонщиков.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.10.2024, 18:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Williams представила новую раскраску машин, которая будет использована на гонках в Мехико и Сан-Паулу. Синие цвета дополнились желтой областью на кожухе двигателя и комбинезонах гонщиков. Это символ побед и традиций сотрудничества с аргентинской компанией Mercado Libre.

Желтый цвет впервые появился на машинах Williams FW08C еще в 1983 году и сопровождал команду до конца 1993 года. За это время команда одержала 55 побед, выиграла Кубок конструкторов трижды и титул в личном зачете.

Компания Mercado Libre играет значительную роль на рынке электронной коммерции и цифровых платежей в странах Латинской Америки. После того, как Франко Колапинто вышел на стартовую черту в Формуле 1, компания стала официальным партнером команды Williams.

Источник

Williams (122)

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