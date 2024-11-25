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Даже Брэд Питт не смог избежать ДТП в Лас-Вегасе.

Во время проведения Гран При Лас-Вегаса произошел один серьезный инцидент, связанный с командой Williams. Франко Колапинто повредил машину в квалификации, что потребовало значительных усилий со стороны команды для подготовки новой машины к гонке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.11.2024, 18:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Во время проведения Гран При Лас-Вегаса произошел один серьезный инцидент, связанный с командой Williams. Франко Колапинто повредил машину в квалификации, что потребовало значительных усилий со стороны команды для подготовки новой машины к гонке. После медицинского осмотра гонщика допустили к участию в заезде.

Однако помимо этого инцидента на трассе Лас-Вегаса произошло еще одно событие, которое привлекло внимание публики. На данный момент здесь велись съемки художественного фильма о Формуле 1, задействованы выдающиеся кинематографисты, в числе которых - Брэд Питт, Хавьер Бардем, Тобайас Мензис и Ким Бодниа.

Брэд Питт исполняет роль гонщика по имени Сонни Хейс. Одна из сцен фильма предполагает серьезное ДТП на городской трассе, где персонаж Сонни оказывается в аварии и теряет сознание.

Некоторые зрители стали свидетелями съемки этой драматичной сцены, сделанные ими фотографии быстро распространились в интернете. Съемочная группа оперативно отреагировала на утечку материалов и сделала заявление от имени фиктивной команды APX GP.

В заявлении говорится: «После аварии на трассе Сонни Хейс потребовал медицинской помощи. Состояние гонщика оценивается как стабильное, но он не сможет участвовать в гонке для полноценного восстановления. Мы поддерживаем Сонни в этот сложный момент».

Перед началом Гран При Лас-Вегаса ведущий Sky Sports Мартин Брандл обратился к главному продюсеру фильма о Формуле 1, Джерри Брукхаймеру, с вопросом о текущем состоянии съемок. Брукхаймер подтвердил, что работа по фильму идет по плану, и премьера запланирована на июнь следующего года.

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