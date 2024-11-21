В Ульяновске возобновляется работа шинного завода Gislaved

Шинный завод Bridgestone в Ульяновске, теперь известный как Gislaved и входящий в состав холдинга «Кордиант», возобновил производство. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Первым шагом станет запуск новой летней модели шин под маркой Cordiant. Информация о данной модели пока держится в секрете. В следующем году планируется расширить ассортимент шин, включая бренд Gislaved. В первом полугодии 2025 года на заводе начнут производить зимние шины. В общей сложности планируется выпустить 1,2 млн шин.

На данный момент завершены все необходимые стандартные испытания и сертификации для возобновления производства. Эти процедуры подтверждают безопасность продукции и готовность к началу продаж. Производственная мощность автозавода Gislaved в Ульяновске составляет 2,4 млн шин в год.

До декабря 2023 года шинный завод Gislaved был частью японского производителя Bridgestone, а затем стал частью холдинга «Кордиант». В июле прошлого года завод был переименован в Gislaved, совпадающее с названием премиального бренда шин, входящего в портфель холдинга. В это же время было создано НТЦ «Интайр», ответственное за разработку новых моделей шин.

По данным агентства «АВТОСТАТ», холдинг «Кордиант» включает в себя 5 шинных заводов, включая ульяновский завод, бывший завод Continental в Калуге (ныне Gislaved), а также заводы в Омске и Ярославле.