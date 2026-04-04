В Toyota считают, что Рованперя пока «не готов» к Super Formula

В марте стало известно, что двукратный чемпион мира по ралли Калле Рованперя не сможет реализовать свои планы по переходу в кольцевые гонки. Изначально причиной назывались медицинские рекомендации, связанные с состоянием здоровья спортсмена.

Однако позднее выяснилось, что ситуация была сложнее. В интервью Motorsport.com руководитель гоночных программ Toyota Масая Кайджи рассказал подробности, связанные с этим решением. По его словам, значительную роль в судьбе проекта сыграл президент Toyota Motor Corporation Акио Тоёда.

«На это решение во многом повлиял Акио Тоёда (президент концерна Toyota Motor Corporation). Именно он взял на себя ответственность за решение, трудное для всех, кто имел отношение к этому проекту», — отметил Кайджи перед первым этапом сезона в японской серии Super Formula.

Масая Кайджи подчеркнул, что участие в чемпионате высокого уровня требует качественной подготовки. Он выразил уверенность, что когда Калле Рованперя будет готов и физически, и психологически, команда вновь рассмотрит возможность следующего шага в развитии его карьеры. Пока же гонщику предоставлено дополнительное время для восстановления и отдыха, в соответствии с рекомендациями врачей.

Говоря о перспективах, Кайджи добавил, что возможны разные варианты развития событий. Окончательное решение будет принято позднее, после анализа ситуации и консультаций с самим спортсменом.