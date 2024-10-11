Toyota не собирается делать двигатель для Формулы 1

Сегодня стало известно о заключении партнерства между гоночной командой Haas и автомобильной компанией Toyota. После презентации проекта состоялась пресс-конференция, на которой главе проекта Toyota Gazoo Racing Масае Каджи был задан вопрос о возможных планах компании по созданию собственного двигателя для участия в гонках Формулы 1.

«На данный момент у нас нет намерений стать поставщиком силовых агрегатов, – поделился Каджи. – Мы не планируем создавать собственную команду в Формуле 1. Нашим лучшим вариантом на данный момент является сотрудничество с Haas».

Заводская команда Toyota участвовала в гонках Формулы 1 с 2002 по 2009 год. За это время гонщики коллектива 13 раз становились призерами, однако не смогли одержать ни одной победы.