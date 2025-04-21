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ФРП помогло запустить производство деталей для LADA Iskra в Тольятти.

Интэкспласт запустила производство деталей для LADA Iskra. Инвестиции в расширение составили 275 млн рублей, компания готова выпускать более 80 тыс. комплектов в месяц. Продукция из российских материалов, локализация - 100%.
РедакцияР
Редакция
21.04.2025, 17:11·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания «Интэкспласт», которая находится на территории ОЭЗ «Тольятти» Самарской области, начала массовое производство деталей для автомобиля LADA Iskra.

Общие вложения в расширение производства достигли 275 миллионов рублей. По данным пресс-службы Фонда развития промышленности (ФРП), из этой суммы 152,5 миллиона рублей выделил федеральный Фонд развития промышленности в рамках программы «Комплектующие изделия».

Средства, полученные от ФРП, были направлены на закупку 10 термопластавтоматов, оснащенных роботами и конвейерами. Это оборудование рассчитано на выпуск свыше 80 тысяч комплектов деталей ежемесячно.

По информации, уже было начато производство более 50 наименований автокомпонентов и узлов из пластмасс, включая обивку дверей и багажника, облицовку бампера, воздушные фильтры, панели радиоприемника и другие.

Продукция изготавливается из отечественных материалов, и уровень локализации достигает отметки в 100%. Кроме того, компания через «Тольятти Комплект Авто» является поставщиком второго уровня для АВТОВАЗа, производящего пластиковые детали для автомобилей LADA Largus, Granta, Vesta и Niva.

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