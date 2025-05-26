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Lada Niva Sport теперь собирают в Тольятти в матово-золотистом цвете

В Тольятти засветился внедорожник Lada Niva Sport в золотисто-матовом "Ралли" цвете. Новый оттенок кузова, спортивные характеристики и особенности модели - в подробностях.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.05.2025, 16:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Рядом с флагманским автоцентром Lada Sport в Тольятти был замечен внедорожник Lada Niva Sport с золотисто-матовым кузовом. Снимком автомобиля поделился ТГ-канал «Автопоток», отметив, что этот заводской цвет называется «Ралли».

По данным источника, первый автомобиль с таким необычным для модели цветом кузова попал на конвейер 30 апреля, а в итоге был выпущен после праздников, 12 мая.

Журнал «За рулем» предположил, что спортивная «Нива» будет иметь новый фирменный оттенок кузова в дополнение к красному металлику.

От обычной «Нивы» вариант с маркировкой «Спорт» отличается 122-сильным двигателем, переработанной подвеской, увеличенными до 17 дюймов дисками, дисковыми тормозами, клиренсом в 22 сантиметра и другими изменениями. В то время как Niva Legend оснащается 1,7-литровым 83-сильным мотором. Дополнительные опции (рейлинги, фары дальнего света, накладка на капоте) для нее не предусмотрены, в отличие от спортивной версии.

Спортивная «Нива» разгоняется до 100 км/ч за 11,8 секунды, в то время как классическая модель справляется с этим за 17 секунд.

Ранее пресс-служба «АвтоВАЗа» опровергла информацию о возможном срыве сборки нового семейства «Искра».

Фото: Автопоток

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