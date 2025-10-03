В перечень машин для такси включат автомобили TENET, Haval и производства завода «Автотор»

Министерство промышленности и торговли России объявило о планах по обновлению перечня автомобилей, разрешённых для использования в сфере такси. Как сообщил представитель ведомства агентству «Интерфакс», список будет корректироваться по мере того, как автопроизводители будут выполнять требования по локализации производства и условиям специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Финальная версия перечня появится до момента вступления закона в силу, что запланировано на 1 марта 2026 года.

В Минпромторге уточнили, что в дальнейшем список автомобилей для работы в такси пополнится моделями брендов TENET и Haval, а также машинами, производимыми на калининградском заводе «Автотор». Разработка перечня ведется в тесном сотрудничестве с представителями автопрома, подчеркнули в министерстве.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщало о публикации предварительного списка автомобилей для такси, подготовленного Минпромторгом. В этот перечень вошли 6 брендов и 20 моделей. Среди них — все модели LADA: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel. Ульяновский автозавод представлен моделями «Патриот» и «Хантер». Компания Sollers включила в список модель SP7. Также в перечне присутствуют автомобили Evolute (i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-JET, i-SPACE) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8). Из иностранных марок в предварительный вариант вошёл китайский Voyah с моделями Free, Dream и Passion.

В министерстве отметили, что отечественные предприятия предлагают автомобили разных классов, и после ожидаемого расширения списка это позволит удовлетворить спрос по основным тарифам сервисов заказа такси.

В ведомстве также подчеркнули, что новые положения закона о локализации не распространяются на сервисы аренды автомобилей с водителем. Кроме того, требования не затронут транспортные средства, уже эксплуатируемые в таксопарках — они смогут продолжить работу до конца своего срока службы без ограничений.