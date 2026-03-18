В штаб-квартире Honda ведутся переговоры с представителями Aston Martin

Команда Aston Martin по итогам двух этапов сезона 2026 года остается единственной в Формуле-1, чьи гонщики ни разу не добрались до финиша. На Гран При Китая, прошедшем в минувшее воскресенье в Шанхае, Лэнс Стролл сошел уже после девяти кругов, причиной чему стала неисправность батареи. Второй пилот команды, Фернандо Алонсо, сумел преодолеть 32 круга из 56, однако также вынужден был завершить выступление, столкнувшись с более серьезной технической проблемой.

Во время трансляции гонки внимание привлекли кадры с бортовой камеры болида Алонсо: на прямых участках трассы испанский гонщик отпускал руль. После схода выяснилось, что у Фернандо частично пропала чувствительность в руках и ногах, что стало следствием сильных вибраций, исходивших от силовой установки Honda.

Перед стартом сезона в Австралии глава Aston Martin Эдриан Ньюи предупреждал, что при сохранении проблемы пилоты могут получить необратимое повреждение нервов. После событий в Китае возникли вопросы: смогут ли гонщики Aston Martin безопасно управлять болидом AMR26 на предстоящем этапе в Японии, и не слишком ли велик риск для их здоровья.

Как сообщает Racingnews365, решение о сходе Алонсо было принято командой в качестве меры предосторожности — угрозы серьезной травмы не было. Представители коллектива отмечают, что Фернандо мог бы продолжить участие в гонке, если бы сохранялись шансы на победу или призовое место. Тем не менее, по информации издания, перед японским этапом в Сузуке обсуждается вопрос, вызывает ли техника Aston Martin беспокойство у FIA с точки зрения безопасности.

В ответ на официальный запрос FIA напомнила, что ответственность за безопасность гонщиков и персонала лежит на командах. В эпизоде с Алонсо на Гран При Китая Aston Martin вовремя приняла решение о прекращении борьбы, не допустив развития потенциально опасной ситуации.

Традиционно для Honda этап в Сузуке является домашним и сопровождается праздничными мероприятиями, в том числе специальными ливреями болидов. Однако, по данным источников в паддоке, в этом году от подобных инициатив отказались — в Honda сосредоточены на других приоритетах. В штаб-квартире компании в Сакуре сейчас проходят переговоры между руководством Honda и представителями Aston Martin.

Грядущий Гран При Японии обещает стать еще одним серьезным испытанием как для Aston Martin, так и для Honda. По информации инсайдеров, команда требует от поставщика силовых установок срочного решения проблемы вибраций к этапу в Майами, который пройдет в начале мая.