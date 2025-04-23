Chery Tiggo 9L — флагманский кроссовер, представленный в Шанхае

На выставочном стенде Chery в Шанхае был представлен новый большой кроссовер Tiggo 9L. Пока нет много информации о данной модели, но известно, что это крупный автомобиль с высоким клиренсом, что указывает на его внедорожные характеристики. У кроссовера имеются массивные боковые подножки, оригинальные колесные диски, крупные фары, традиционные дверные ручки без скрытых механизмов, а также багажные рейлинги на крыше.

Дизайн фар Tiggo 9L с N-образной графикой напоминает стилистику, использованную на Hyundai Santa Fe.

Компания позиционирует этот кроссовер как глобальную модель, что означает, что в будущем автомобиль может появиться на российском рынке.

Ранее на выставке в Шанхае был представлен обновленный вариант VW Tiguan L Pro от местного совместного предприятия.