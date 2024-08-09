Новые рендеры обновленного кроссовера Kia Sportage 2025 года появились в интернете

Автопроизводитель Kia готовится представить обновленную версию своего популярного кроссовера Sportage. Недавно в интернете появились утечки шпионских фотографий рестайлинговой модели, на основе которых портал Kolesa.ru создал визуализации, показывающие будущий облик Kia Sportage.

Новый Kia Sportage можно узнать по передней части автомобиля с крупными вертикальными фарами, светодиодной полосой вдоль края капота и обновленной угловатой решеткой радиатора. Также будет изменена графика задних фонарей и дизайн четырехспицевых колесных дисков.

Фото: Автоновости Дня

Информации о двигателях обновленного Kia Sportage на данный момент немного. В настоящее время Kia Sportage оснащается 2,0- и 2,5-литровыми атмосферными двигателями, турбомоторами объемом 1,5, 1,6 и 2 литра, а также 1,6- и 2,0-литровыми дизелями. В новой версии может появиться больше гибридных вариантов, включая "мягкий" гибрид и плагин-гибридные модификации. В зависимости от комплектации будут предлагаться 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, а также 6- или 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Выбор между передним и полным приводом также будет доступен.

Ожидается, что обновленный Kia Sportage появится на рынке в начале 2025 года. Ближе к этому времени можно ожидать появления более подробной информации о рестайлинговой версии кроссовера.

Тем временем на российский рынок был доставлен доступный и надежный седан от Kia, цена которого сопоставима с Lada. Об этом автомобиле рассказывали в издании "Автоновости дня".