В Санкт-Петербурге презентовали новый российский автомобиль, доступный для широкого круга покупателей

На стартовавшем сегодня в Санкт-Петербурге международном экологическом форуме «Экология большого города — 2026» был представлен новый электромобиль UMO 5. Почти месяц назад, 20 февраля, серийный выпуск этой модели был запущен на московском заводе «Москвич». Для презентации участникам форума показали предсерийный образец, отличающийся выдвижными ручками дверей.

Как отмечают представители производителя, серийные автомобили, поступающие в продажу в апреле, будут оснащены традиционными дверными ручками. Внешние различия между предсерийным и товарным UMO 5 отсутствуют — автомобили повторяют дизайн китайской модели GAC Aion Y Plus версии 2025 года, если не учитывать эмблему.

Основные отличия российской версии скрываются в оснащении. Электромобиль UMO 5 получил опциональный автономный топливный отопитель, который помогает увеличить запас хода в холодное время года, а также комплекс зимних опций: подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя. Кроме того, здесь установлена уникальная мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6 дюйма и интеграцией сервисов Яндекса. Примечательно, что UMO 5 стал первым автомобилем в мире, где управление некоторыми функциями осуществляется голосовым помощником «Алисой» — она может регулировать подогрев сидений, открывать багажник и окна, а также сообщать актуальные новости.



В перечень оснащения UMO 5 также входят цифровая панель приборов 10,25 дюйма, встроенная точка доступа Wi-Fi с поддержкой 4G GSM, легкосплавные колесные диски размерностью 17, 18 и 19 дюймов, шесть подушек безопасности. Кроме того, новинка получила камеры кругового обзора, парктроники спереди и сзади, датчики света и дождя, а также удобства для водителя в виде вентиляции и электропривода сиденья. Завершает список функций электронный стояночный тормоз, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и комплекс ассистентов ADAS.

Что касается технических характеристик, UMO 5 оснащён интегрированным электрическим модулем «3 в 1», развивающим более 200 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,7 секунды. Батарея на 63,2 кВт·ч с системой термостабилизации обеспечивает запас хода до 360 км зимой и до 420 км летом. Быстрая зарядка позволяет восполнить 80% запаса энергии всего за 30 минут.



Планы предприятия предполагают производство около 3 тысяч автомобилей UMO 5 до конца 2026 года. Первые машины уже используются в московском такси, а в розничную продажу электрокары поступят в апреле. Их стоимость стартует от 2 500 000 рублей, при этом потенциальные покупатели могут воспользоваться госсубсидией в размере 925 тысяч рублей при покупке в кредит согласно государственной программе льготного автокредитования.

