Льюис Хэмилтон вывезет на трассу в Сан-Паулу болид McLaren, на котором гонял Сенна.

Во время гоночного уик-энда в Бразилии Льюису Хэмилтону представится уникальная возможность сесть за руль легендарной машины McLaren MP4/5B, на которой Айртон Сенна одержал победу в 1990 году, завоевав свой второй титул.

Показательный заезд Хэмилтона на историческом автомобиле запланирован на субботу в 17.00 по местному времени на трассе автодрома в Сан-Паулу, сразу после квалификации.

Для Льюиса Хэмилтона встреча с McLaren MP4/5B будет особенно важным моментом, учитывая его восхищение великим Айртоном Сенной, бразильским пилотом, ставшим легендой Формулы-1. Акция, в рамках которой состоится заезд, посвящена памяти Сенны, чья жизнь оборвалась трагически 1 мая 1994 года на трассе в Имоле во время Гран При Сан-Марино.

Фото: F1news.ru

Организация Honda Racing Global подтвердила, что её специалисты готовы к демонстрационному заезду McLaren MP4/5B, который ожидается с нетерпением бразильскими поклонниками автогонок, собравшимися на трибунах автодрома в Сан-Паулу в этот уик-энд.