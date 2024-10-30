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Ферстаппена в Сан-Паулу ждёт штраф с потерей позиций

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко поделился информацией о возможной замене двигателя на машине Макса Ферстаппена в Интерлагосе. По словам Марко, это может повлечь за собой штраф и потерю позиций на старте гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.10.2024, 13:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко поделился информацией о возможной замене двигателя на машине Макса Ферстаппена в Интерлагосе. По словам Марко, это может повлечь за собой штраф и потерю позиций на старте гонки.

На последнем Гран При в Мехико команда Red Bull Racing уже меняла двигатель на машине чемпиона мира, однако был установлен более старый агрегат. Теперь, по словам Марко, этот двигатель пришел к концу своего ресурса и нуждается в замене.

Хельмут Марко отметил: «Установленный на Машины в Мехико двигатель больше не пригоден для гонок. С возрастом двигатель становится менее эффективным. На прошлой гонке мы отставали от соперников на прямых от 3 до 8 км/ч».

По мнению Марко, замена двигателя на трассе в Сан-Паулу не представляет серьезной проблемы, так как на этой трассе относительно легко осуществлять обгон. Поэтому штраф и потеря позиции на старте будут менее болезненными, чем использование устаревшего двигателя.

Источник

Макс Ферстаппен (142)Red Bull Racing (290)Хельмут Марко (57)

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