За четыре года в Россию ввезли свыше 1,5 миллиона подержанных автомобилей: названы пять основных стран-поставщиков

В период с 1 января 2022 года по 31 января 2026 года на российский рынок поступило 1,56 млн подержанных легковых автомобилей. Такие данные приводит эксперт Сергей Целиков. Более половины всех поставок пришлось на Японию, которая стала абсолютным лидером по объему импорта.

Согласно опубликованной информации, только из Японии за этот четырехлетний отрезок времени в Россию ввезено 841 тысяча автомобилей с пробегом. Южная Корея заняла второе место по количеству импортированных машин – из этой страны поступило 207 тысяч автомобилей. На третью позицию вышла Белоруссия с 143 тысячами подержанных авто.

По сообщениям Сергея Целикова, заметное усиление позиций на российском рынке подержанных автомобилей за последние два года наблюдается у Китая. Страна занимает четвертую строку рейтинга: за рассматриваемый период из КНР ввезено 115 тысяч легковых автомобилей с пробегом.

«Январские показатели импорта говорят о том, что Китай сильно наращивает экспорт «секонд-хенда». Не исключаю, что а перспективе он может догнать Японию», — комментирует ситуацию Сергей Целиков.

Армения завершает пятерку стран — крупнейших поставщиков автомобилей с пробегом, отправив в Россию 74 тысячи машин. Однако практически вся эта партия была поставлена в 2023 году, а сейчас, по словам эксперта, импорт из Армении существенно снизился и направление практически прекратило работу.

В числе стабильных, но менее масштабных поставщиков подержанных автомобилей остается Грузия. За описанный четырехлетний период из этой страны в Россию поступило 58 тысяч легковых авто, причем основной рост импорта пришелся на 2025 год. Доля грузинских поставок в общем объеме импорта достигла 7,4% за прошедший год, отметил эксперт.

Ранее Сергей Целиков отмечал, что после изменений порядка расчета утилизационного сбора, которые были введены в декабре, в 2025 году импорт автомобилей через Белоруссию резко сократился. Объемы поставок снизились более чем в два раза, а также произошли заметные изменения в структуре ввоза по мощности, брендам и моделям.

