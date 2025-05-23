В России появились новые кроссоверы Volvo XC40, которые произведены в Китае

На популярных интернет-площадках по продаже автомобилей все еще можно встретить объявления о приобретении новейших моделей Volvo XC40. Однако, как установила редакция портала CarsWeek.ru, такие предложения являются исключительно ограниченными.

Автосалоны столицы и Твери предлагают приобрести автомобили 2024 года выпуска. Цена базовой модели начинается от 5,25 миллионов рублей. Как отмечается, автомобили 2023 года обойдутся покупателям дороже - от 4,4 миллиона рублей. Таким образом, за два года цены на этот паркетник значительно увеличились.

На данный момент в продаже доступны обновленные кроссоверы первого поколения Volvo XC40 в двух вариантах исполнения - Deluxe Edition и Fashion Edition. В обоих вариантах установлен 2-литровый 163-сильный двигатель, который работает в паре с автоматической коробкой передач и системой переднего привода.

По информации, закодированной на кузове автомобилей, кроссоверы Volvo XC40 поставляются в Россию непосредственно из Китая. Сборкой автомобилей занимается предприятие, принадлежащее Geely, в городе Луцяо. Завод начал производить эту модель еще в 2019 году.

Габариты Volvo XC40 оказываются немного меньше, чем у Monjaro: длина - 4440 мм, ширина - 1863 мм, высота - 1657 мм, колесная база - 2702 мм.

Самый дорогой вариант Volvo XC40, стоимостью 6,49 миллиона рублей, оснащен кондиционером, парктрониками, электроприводом зеркал, кожаным салоном, панорамной крышей, передними креслами с поясничной поддержкой, современной мультимедийной системой, двухзонным климат-контролем, обширным набором водительских помощников и систем безопасности и другими опциями.

Ранее стало известно, что в Китае готовится к выходу на рынок новый гибридный кроссовер Volvo XC70.

Фото: auto.ru