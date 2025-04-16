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Маленький и дешевый Hyundai Casper продолжает поставляться в Россию

Hyundai Casper: новые поставки в Россию 2025 года. Минимальная цена - 1,4 млн рублей. Интересные особенности и характеристики компактного кроссовера.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.04.2025, 10:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Возникла возможность заказать Hyundai Casper еще зимой 2022 года, когда стоимость таких зарубежных автомобилей составляла примерно миллион рублей. Обычно кроссоверы поступали с небольшим пробегом.

В апреле 2025 года продолжается поставка Casper в Россию. Минимальная цена на этот компактный кроссовер, длиной всего 3,6 метра, начинается от 1,4 миллиона рублей. Самое доступное предложение можно найти у дилера из Владивостока, который пока только ожидает поступление такого автомобиля в РФ (заказная машина).

Покупателям предлагается приобрести черный кроссовер с легкосплавными дисками и кожаным салоном. В комплектации имеются мультируль, виртуальная панель приборов, мультимедийная система с сенсорным экраном и даже атмосферное освещение, сообщает портал "Автоновости дня".

В Новосибирске уже есть в наличии данный кроссовер, за который просят 2,39 миллиона рублей. Все "Касперы" оснащены безальтернативным литровым турбомотором мощностью 100 лошадиных сил. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Владельцы кроссовера часто жалуются на недостаточную мощность двигателя, а также на более высокий расход топлива, чем им бы хотелось.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Hyundai зарегистрировал в России внешний вид своего нового электромобиля Ioniq 9.

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