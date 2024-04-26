Новый кроссовер Kia KX1 доставляют в Россию, обходя санкции

Продавец из Барнаула предлагает новый KX1 2023 года за 1,95 миллиона рублей. На данный момент о комплектации автомобиля информации нет. Продавец, разместивший объявление, не предоставил никаких дополнительных данных или фотографий машины, уточняет портал "Автоновости дня".

Один из официальных дилеров Kia в Санкт-Петербурге продает кроссовер 2022 года за 2,43 миллиона рублей. Данный автомобиль выполнен в версии Sunroof и оснащен мультирулем с кожаной оплеткой, климат- и круиз-контролем, парктрониками спереди и сзади, камерой заднего вида, кнопкой запуска двигателя, литыми колесными дисками, электроприводом зеркал, электростеклоподъемниками, мультимедиа с сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay, креслами с кожзаменителем и другими опциями.

У официального дилера Kia в столице цена на модель KX1 составляет 2 570 000 рублей. Вариант Fun Edition с обычным кондиционером оценивается здесь в 2,41 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Оба продавца в наличии имеют несколько десятков кроссоверов, в основном прошлогодние модели. Автомобили комплектуются 1,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 100 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ресурс двигателя составляет около 200 тысяч километров, однако при бережном использовании и своевременном обслуживании он способен прослужить в 2-3 раза дольше.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о скором дебюте нового электрического кроссовера Kia EV3 от южнокорейского автопроизводителя Kia.