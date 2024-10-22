В Россию вернулся знакомый европейский кроссовер дешевле китайцев.

Более чем 3,3 миллиона россиян получили возможность стать обладателями нового кроссовера Renault Koleos.

Среди особенностей машины - цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным сенсорным экраном и меню на русском языке. Дисплей размещен вертикально, оптика оснащена светодиодами, а в салоне используется кожа для отделки.

Фото: Carsweek.ru

Для улучшения комфорта водителя и пассажиров предусмотрен двухзонный климат-контроль. Также в наличии система контроля слепых зон и камера заднего вида.

Под капотом автомобиля установлен 114-сильный 2-литровый бензиновый мотор в паре с вариатором и передним приводом. Вариант с более мощным 171-сильным мотором на 2,5 литра будет стоить от 4,5 миллиона рублей. Этот двигатель оснащен вариатором и полным приводом All Mode 4×4 i.

Фото: Carsweek.ru

Недавно было объявлено, что Renault представила новый гибридный внедорожник Grand Koleos для своих азиатских клиентов.