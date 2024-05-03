В Россию вернулся китайский пикап Foton Tunland

Пикап способен перевозить до 905 кг груза, что делает его подходящим для передвижения по центру Москвы. Однако, в связи с полной массой до 2980 килограммов, у него есть ограничения на выезд в левую полосу. В автомобиле установлен 162-сильный дизельный двигатель объемом два литра, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Базовая версия Foton Tunland G7 доступна за 3,57 миллиона рублей и поставляется с обширным набором опций. В комплектации присутствуют климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, мультимедийная система, две подушки безопасности, ESP, мультифункциональное рулевое колесо, кожаная обивка салона, парктроник и многое другое. За дополнительную плату в 40 000 рублей можно приобрести набор водительских ассистентов (за исключением адаптивного круиз-контроля) и более крупный центральный дисплей диагональю 10,3 дюйма, вместо стандартных восьми.

На вершине линейки представлен более дорогой вариант на 200 тысяч рублей дороже, где добавляются камеры кругового обзора, передний парктроник, боковые подушки безопасности и шторки.